Стало известно, когда россияне смогут привиться от аллергии

Скворцова: вакцина от аллергии должна стать доступна в 2026 году
Global Look Press

Вакцина от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии может стать общедоступна в 2026 году. Об этом РИА Новости рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По ее словам, осенью агентство планирует получить временное регистрационное удостоверение на препарат. Это даст возможность ввести его в гражданский оборот.

Таким образом, пациенты смогут подготовиться к сезону пыления 2027 года, рассказала Скворцова.

В ноябре прошлого года в России началась третья фаза клинических исследований вакцины для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. По словам Скворцовой, объединенные первая и вторая фазы исследований уже завершили, что по действующему законодательству достаточно для регистрации вакцины при условии непрерывного мониторинга ее эффективности у всех получателей.

До этого ученые из Казахского национального аграрного исследовательского университета разработали антитело XA19, которое устранило отек, чихание и воспаление в легких у мышей при аллергии на полынь.

Ранее Онищенко объяснил, почему в России долго не выпускали вакцину от ротавируса.
 
