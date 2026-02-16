Размер шрифта
В Краснодаре девочка сломала позвоночник, провалившись в дыру в полу

В Краснодаре девочка сорвалась с высоты в заброшенном здании и попала в больницу

В Краснодаре 12-летняя девочка провалилась в дыру в полу недостроенного дома и получила тяжелые травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россия. Кубань».

Инцидент произошел в поселке Российском. По данным портала «Кубань 24», две шестиклассницы залезли в заброшенное строение ради селфи. В какой-то момент одна из них девочек оступилась, провалилась в дыру в полу и упала с высоты второго этажа на бетон.

Очевидцы вызвали скорую помощь. У ребенка сломан позвоночник, также диагностированы травмы живота и ушиб грудной клетки. По факту произошедшего проверку проводит краевая прокуратура, по словам местных жителей, они часто видят в заброшенном здании гуляющих подростков.

До этого в Ленинградской области школьник получил удар током в заброшенной котельной. Друзья помогли школьнику добраться до дома, его госпитализировали, состояние пациента медики оценили как тяжелое.

Ранее в Волгограде пропавшую школьницу нашли в заброшенной котельной.
 
