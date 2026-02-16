Известного продюсера нашли мертвой во время съемок сериала

Продюсера Дану Иден нашли мертвой во время съемок сериала «Тегеран» в Греции

Исполнительный продюсер израильского шпионского сериала «Тегеран» Дана Иден была найдена мертвой в отеле в Греции. Об этом сообщает Sky News.

Дана Иден находилась в Афинах на съемках четвертого сезона сериала. Ее тело обнаружили в гостиничном номере 15 февраля, по факту случившегося начато расследование.

52-летнюю израильтянку начали искать после того, как с ней не смогла выйти на связь родственница. Причина смерти пока не названа, но полиция на основании улик и свидетельских показаний предположила, что Иден совершила самоубийство.

Международная продюсерская компания Donna and Shula Productions опубликовала заявление, в котором опровергла слухи о том, что смерть носила насильственный характер и была связана с национальностью покойной.

«Продюсерская компания хотела бы разъяснить, что слухи о смерти, связанные с криминалом или националистическими настроениями, не соответствуют действительности и необоснованны», — заявила компания.

Компания также призвала СМИ и общественность воздержаться от публикации непроверенных заявлений.

«Тегеран» шел с высокими рейтингами на Apple TV. Главная героиня Тамар Рабинян — еврейка, родившаяся в Иране, но выросшая в Израиле. Будучи агентом «Моссада» и компьютерным гением, она отправляется с тайной миссией в Тегеран перед атакой Ирана на израильский ядерный реактор.

Ранее сын звезды «Кин-дза-дза» назвал причину смерти матери.