На Украине призвали защищать энергетику, как линию фронта

Украинские электростанции и линии электропередач становятся «решающим полем битвы» в конфликте Украины с Россией, а потому Киев должен защищать их, «как линию фронта». Об этом в статье для The Times заявил глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко.

«Системы противодействия беспилотникам окружают энергетические объекты, но они не могут справиться с сотнями БПЛА за одну атаку. Поскольку украинские электростанции и линии электропередачи становятся решающим полем боя в этой войне, их необходимо защищать с той же интенсивностью, что и линию фронта», — считает он.

По словам Тимченко, из-за поражения украинской энергетики «в некоторых местах условия жизни становятся просто невыносимыми». Поэтому Украина просит своих европейских союзников помочь развернуть системы ПВО, а также импортировать крупные мобильные генераторы, которые можно подключить к многоквартирным домам. Тимченко подчеркнул, что одному только Киеву «нужны сотни таких генераторов». Глава ДТЭК считает, что ситуация перетекает в «битву за энергетическую систему всего европейского континента».

«Со временем Украина станет не только военным щитом Европы, но и незаменимым союзником в деле прекращения зависимости Европы от российских энергоносителей. Однако сначала ей нужна помощь, чтобы пережить эту зиму», — написал Тимченко.

9 февраля директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что 1170 многоэтажных домов в Киеве остались без отопления до конца зимы. Также мэр Киева Виталий Кличко отметил, что вопрос выживания Украины как независимого государства остается открытым на фоне ударов России по энергетической инфраструктуре и давления со стороны США.

Ранее ВС РФ ударили по связанной с АЭС подстанции в Киеве.