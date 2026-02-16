Забравшийся на ЛЭП мужчина оставил без света 20 тысяч домов

В Англии 20 тысяч домов остались без света после того, как мужчина взобрался на линию электропередачи в центре города, пишет Metro.

Экстренные службы были вызваны около девяти утра после сообщений о мужчине, находящемся на конструкции ЛЭП. На место также прибыла служба скорой помощи Йоркшира.

Свидетели сообщали, что мужчина выглядел эмоционально подавленным. Официально полиция заявила, что инцидент рассматривался как ситуация, связанная с угрозой безопасности человека.

Около 11:30 утра он самостоятельно спустился с пилона и был арестован. По информации правоохранительных органов, мужчина не получил травм. В результате инцидента было временно отключено электроснабжение в близлежащих районах, из-за чего 20 тысяч домов остались без света.

Власти напомнили о серьезной опасности подобных действий и призывают обращаться за помощью в кризисных ситуациях к профильным службам поддержки.

