Ребенок выпал из окна школы в Северодвинске

В Архангельской области ученик выпал из окна школы
Telegram-канал прокуратуры Архангельской области и НАО

В Северодвинске ученик выпал из окна второго этажа школы № 22, он госпитализирован с травмами. Об этом сообщает прокуратура Архангельской области.

Инцидент произошел в здании средней общеобразовательной школы. По предварительным данным, несовершеннолетний, предположительно ученик шестого класса, упал с высоты второго этажа. Его доставили в больницу областного центра.

По факту произошедшего проверку проводит городская прокуратура. Подробности о состоянии школьника неизвестны.

До этого в Биробиджане школьник выпал из окна квартиры на втором этаже дома, приземлился на козырек подъезда и остался жив. На помощь пострадавшему пришли сотрудники экстренных служб — ребенка на руках спустили на землю и передали медикам скорой помощи. После этого пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее в Москве ребенок потерял сознание, провалившись в колодец на парковке.
 
