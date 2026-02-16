В Тегеране высказались о проведении переговоров по Украине и Ирану в Женеве в один день

РИА Новости: переговоры по Украине и Ирану в Женеве не будут пересекаться

В Женеве параллельно пройдут два важных переговорных процесса — между РФ, Украиной и США, а также между Ираном и США при посредничестве Омана. Эти треки не будут иметь точек соприкосновения и не окажут влияния друг на друга, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Тегеране.

«Российско-украинский и ирано-американский переговорные треки в Женеве раздельные, между ними нет прямой связи. Я полагаю, что такие переговоры не будут вестись совместно, и не думаю, что присутствие делегации на одном треке переговоров повлияет на участие другой стороны на другом треке переговоров в Женеве», – заявил собеседник агентства

Дипломатический источник в Женеве подтвердил агентству, что оба переговорных процесса запланированы на 17 февраля и пройдут в швейцарском городе одновременно.

До этого стало известно, что местом проведения предстоящих переговоров по Украине не станет штаб-квартира ООН в Женеве. Швейцария при этом ограничится логистической поддержкой и обеспечением безопасности для всех участников встречи. Основным фокусом переговоров станет всестороннее обсуждение путей разрешения украинского конфликта, включая военный, политический и гуманитарный аспекты.

