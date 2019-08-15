Клопп прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
Натсавник «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча за Суперкубок УЕФА против «Челси».
Матч закончилась победой «красных» — 2:2, 5:4 по пенальти.
«Это была очень сложная игра для обеих команд. Важна была только победа, и в итоге мы ее добились. Никто на стадионе не хотел дополнительного времени, это было убийственно... Насчет того пенальти ничего сказать не могу.
В целом, мы хорошо начали, но затем подсели. Мы можем говорить о футболе, но уже поздно. Нам нужно было сражаться, и парни сделали это», — цитирует Клоппа Би-би-си.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что игрок «Челси» бился за Суперкубок УЕФА в футболке с опечаткой.