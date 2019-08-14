Известный болельщик «Спартака» впал в кому после ДТП

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Известный болельщик московского «Спартака», известный в кругах фанатов футбола как Алексей «Бахыт», впал в кому после того, как попал в ДТП.

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области легковой автомобиль, в котором находился «Бахыт», столкнулся с большегрузом. Помимо болельщика красно-белых, в аварии пострадали еще три пассажира автомобиля.

После инцидента «Бахыт» оказался в больнице. По словам врачей, его состояние крайне тяжелое.

«Наш брат Алексей «Бахыт» находится в больнице в коме, состояние тяжелое. Врачи борются за жизнь. Алексей, ждем тебя на домашней трибуне и выездах! Выздоравливай скорее!» — говорится в сообщении, размещенном в официальном твиттер-аккаунте объединения фанатов московского клуба «Фратрия».

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник был госпитализирован с остановкой сердца.