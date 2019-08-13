Российскую чемпионку дисквалифицировали на восемь лет за допинг

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Антидопинговый координатор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров заявил, что чемпионка Европы 2017 года Диана Мстиева дисквалифицирована на восемь лет за повторное употребление допинга.

Срок отстранения спортсменки отсчитывается с 14 мая 2019 года.

«Почему восемь лет наказания, а не стандартные четыре? Эта спортсменка ранее уже нарушала антидопинговые правила, поэтому сейчас дисквалифицирована на столь длительный срок. Допинг-проба, взятая у Мстиевой во внесоревновательный период, выявила нарушение», — цитирует Петрова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил.