Российскую чемпионку дисквалифицировали на восемь лет за допинг
Антидопинговый координатор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров заявил, что чемпионка Европы 2017 года Диана Мстиева дисквалифицирована на восемь лет за повторное употребление допинга.
Срок отстранения спортсменки отсчитывается с 14 мая 2019 года.
«Почему восемь лет наказания, а не стандартные четыре? Эта спортсменка ранее уже нарушала антидопинговые правила, поэтому сейчас дисквалифицирована на столь длительный срок. Допинг-проба, взятая у Мстиевой во внесоревновательный период, выявила нарушение», — цитирует Петрова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил.