Оскорбивший судью экс-сотрудник «Ахмата» извинился
Бывший сотрудник «Ахмат Арены» Ризван Эдильсултанов прокомментировал инцидент, произошедший во время матча пятого тура чемпионата России против московского «Спартака».
Во втором тайме нападающий хозяев Аблайе Мбенге был удален с поля за вторую желтую карточку. Эдильсултанов воспользовался громкой связью и оскорбил главного арбитра встречи Алексея Сухого.
«Прежде всего я человек, который переживает за свою команду. Увидел безобразное судейство и не совладал с эмоциями. У меня есть доступ к дикторской кабинке, в тот момент я находился в ней, не справился с эмоциями и прокричал в микрофон то, что вы слышали», — цитирует Эдильсултанова «Спорт-Экспресс».
Бывший сотрудник арены отметил, что он поступил неправильно и осознает ошибку.
Также он принес извинения арбитру за оскорбления.
Встреча между «Ахматом» и «Спартаком», прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что оскорбившего судью Эдильсултанов уволили.