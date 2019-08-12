Зидан: я полностью рассчитываю на Бэйла и Хамеса как тренер
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о планах на будущее, передает Marca.
В товарищеском матче «сливочные» сыграли с римской «Ромой» вничью со счетом 2:2.
«Для команды важно все, что было сделано до этого момента. Лето прошло, и мы готовы к возобновлению чемпионата. В данный момент мы работаем над тем составом, который имеем. Произойти может многое, но мы думаем лишь о том, чтобы провести хороший сезон», — рассказал Зидан.
Он также не захотел комментировать возможные трансферы Поля Погба и Неймара.
«Произойти может все, но Хамес Родригес и Гарет Бэйл. Я полностью рассчитываю на них как тренер», — добавил наставник «королевского клуба».
Ранее сообщалось, что «Реал» встретился с римской «Ромой» ради необычного трофея.