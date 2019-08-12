Оскорбившего судью в матче 5-го тура РПЛ уволили

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Руководство грозненского «Ахмата» уволило оскорбившего в матче пятого тура чемпионата России судью человека, сообщает Sport24 .

Во время игры с московским «Спартаком» сотрудник пресс-службы клуба из Грозного Ризван Эдильсултанов оскорбил арбитра матча по громкой связи.

Это связано с удалением форварда «Ахмата» Аблайе Мбенге.

«После матча прошло совещание. Дирекция стадиона определила человека, который зашел в дикторскую. Этот человек был уволен», — сообщили в пресс-службе «Ахмата».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов доволен выступлением подопечных в матче с «Ахматом».