«Арсенал» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ
11 августа в Туле состоится матч «Арсенал» — «Уфа» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Клубы уже назвали стартовые составы, которые будут защищать цвета команд в матче национального чемпионата.
За тульский «Арсенал» выступят: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Берхамов, Ткачев, Пантелеев, Банда, Кангва, Аджоев.
За «Уфу»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилл, Козлов, Игбун.
Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Мохбалиев, Кротов, Голубев, Емельянов, Ванек, Бизяк, Гиоргобиани.
Матч «Арсенал» — «Уфа» начнется в 14:00 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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