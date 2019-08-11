Нападающий «Эвертона» отказался от аренды в ЦСКА

<img src="//img.gazeta.ru/files3/597/10178597/RIAN_01183451.HR.ru-pic3-700x467-27410-pic905-895x505-25224.jpg">

Нападающий ливерпульского «Эвертона» Янник Боласье отказался от перехода на правах аренды в московский ЦСКА, сообщает Goal.

По информации издания, российский клуб планировал взять форварда в аренду с правом последующего выкупа за € 5,4 млн, а английская команда приняла предложение. Но игрок отказался переезжать в Россию после скандала с фанатами петербургского «Зенита».

Британское издание The Sun сообщало, что болельщики сине-бело-голубых вывесили «саркастический баннер», в котором поблагодарили руководство клуба за «верность традициям». По мнению газеты, таким образом болельщики петербургского клуба выразили недовольство появлением темнокожих футболистов составе команды.

Ранее капитан «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, что думает по поводу игры и потенциала своего одноклубника Малкома.