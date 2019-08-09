На Неймара подали в суд за избиение болельщика
На игрока «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара подали в суд из-за избиение болельщика, сообщает L
По информации издания, причиной стал инцидент, произошедший на стадионе после проигранной парижанами встречи с «Ренном» за право обладать Кубком Франции в сезоне-2018/19. Тогда спортсмен, поднимаясь после матча по арене, ударил в подбородок зрителя встречи, который снимал его на мобильный телефон.
Стоит отметить, что за этот поступок форвард уже получил спортивное наказание, а именно дисквалификацию от Французской федерации футбола на участие в трех предстоящих играх команды.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Артур рассказал, какие эмоции испытывают его одноклубники в связи с возможным возвращением в стан каталонцев Неймара.
Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y— Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.