Пушков отреагировал на олимпийскую карту Японии с Курилами

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что изображение российских островов Южных Курил на карте Японии является заходом за «красную линию», передает РИА «Новости».

На онлайн-карте, показывающей маршрут олимпийского огня Игр 2020 года в Токио, российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи представлены как территории, относящиеся к префектуре Хоккайдо.

«Изображение Южных Курил частью Японии на официальном сайте Олимпиады-2020 — это уже не частная инициатива, а нечто большее, то есть заход за «красную линию». В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл ОИ — быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды», — написал Пушков в твиттере.

По условиям Ялтинского соглашения, которое подписали СССР, США и Великобритания, после поражения японцев во Второй мировой войне все Курильские острова, а также южная часть Сахалина были переданы Советскому Союзу. Однако японская сторона не признает данный договор.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года в японской столице.

Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась мнением о возможном бойкоте летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.