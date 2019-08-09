Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монреале
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монреале.
В матче 1/8 финала российский спортсмен одолел представителя Чили Кристиана Гарина.
Встреча, которая продолжалась 1 час 10 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:3 в пользу россиянина.
За выход в полуфинал российский спортсмен сразится со швейцарским теннисистом Домиником Тимом.
Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублев и немец Александр Зверев вышли в третий круг турнира в Монреале в паре.