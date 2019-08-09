Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монреале

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монреале.

В матче 1/8 финала российский спортсмен одолел представителя Чили Кристиана Гарина.

Встреча, которая продолжалась 1 час 10 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:3 в пользу россиянина.

За выход в полуфинал российский спортсмен сразится со швейцарским теннисистом Домиником Тимом.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублев и немец Александр Зверев вышли в третий круг турнира в Монреале в паре.