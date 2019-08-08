Российский боксер Ковалев может провести бой с чемпионом мира Альваресом

Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) мексиканец Сауль Альварес может провести поединок против россиянина Сергея Ковалева 24 августа, сообщает The Athletic.

По информации издания, Альварес находится в ожидании поединка российского боксера против британца Энтони Ярда. Отмечается, что если Ковалев одержит победу над соперником, мексиканец проведет следующий бой с ним.

Ожидается, что поединок между Альваресом и Ковалевым может пройти в ноябре 2019 года.

Ранее мексиканец прокомментировал свое решение оставить титул чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) вакантным.