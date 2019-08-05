Фанат рассказал о сильной давке перед матчем «Рубин» — ЦСКА

На матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и московским ЦСКА были серьезные проблемы с организацией, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Встреча проходила в Казани. Перед игрой у многих болельщиков возникли проблемы с тем, чтобы попасть на стадион. У входов возникла сильная давка.

Из-за этого многие фанаты опоздали не только к началу матча, но даже не могли добраться до своих мест и к середине первого тайма.

«Это мой 56-й выезд. Хуже я ничего не видел в России. Я приезжал на Центральный до «Казань Арены», но тогда все было организованнее. Больше никогда не приеду сюда. Это позор», — заявил фанат ЦСКА Алишер.

Встреча завершилась минимальной победой ЦСКА.

Ранее сообщалось, что зрители матча «Рубин» — ЦСКА столкнулись с трудностями при проходе на стадион.