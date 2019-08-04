«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов

Петербургский «Зенит» может продать своего новичка — нападающего Малкома — уже в зимнее трансферное окно, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, руководство «Зенита» может пойти на такой шаг из-за своих болельщиков, которые не приняли бывшего игрока каталонской «Барселоны».

«Возможно, «Зенит» продаст Малкома уже в январе из-за проблем с расизмом, фанаты «Зенита» не приняли Малкома», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Иностранные СМИ сообщали, что фанаты «Зенита» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» вывесили баннер с надписью «Спасибо руководству за верность традициям», что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка «Зенита».

Малком дебютировал в матче с «Краснодаром», на 72-й минуте он заменил Алексея Сутормина.

Ранее дебют Малкома в матче «Зенит» — «Краснодар» назвали успешным.