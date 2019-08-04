Сотрудник ОМОНа получил травму на матче «Зенита» и «Краснодара»

Сотрудник ОМОНа был травмирован на матче четвертого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром», передает Sport24.

«После окончания матча вне чаши стадиона со стороны болельщиков был кинут тяжелый предмет в сотрудников ОМОН, обеспечивающих правопорядок на спортивном мероприятии. В результате чего один из бойцов ОМОН получил травму», — написано в заявлении, опубликованном на официальной странице главного управления Росгвардии по Санкт-петербургу и Ленобласти в социальной сети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что бойца доставили в травмпункт, его жизни ничто не угрожает.

Встреча закончилась со счетом 1:1. Это был первый матч национального первенства, в котором сине-бело-голубые потеряли очки.

Ранее сообщалось, что мастер спорта международного класса, российская фигуристка Станислава Константинова поделилась впечатлениями от посещения матча «Зенит» — «Краснодар».