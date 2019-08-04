Сотрудник ОМОНа получил травму на матче «Зенита» и «Краснодара»

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Сотрудники ОМОНа дежурят во время церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча... Сотрудники ОМОНа дежурят во время церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча...
Сотрудники ОМОНа дежурят во время церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча...
Михаил Киреев/РИА «Новости»

Сотрудник ОМОНа был травмирован на матче четвертого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром», передает Sport24.

«После окончания матча вне чаши стадиона со стороны болельщиков был кинут тяжелый предмет в сотрудников ОМОН, обеспечивающих правопорядок на спортивном мероприятии. В результате чего один из бойцов ОМОН получил травму», — написано в заявлении, опубликованном на официальной странице главного управления Росгвардии по Санкт-петербургу и Ленобласти в социальной сети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что бойца доставили в травмпункт, его жизни ничто не угрожает.

Встреча закончилась со счетом 1:1. Это был первый матч национального первенства, в котором сине-бело-голубые потеряли очки.

Ранее сообщалось, что мастер спорта международного класса, российская фигуристка Станислава Константинова поделилась впечатлениями от посещения матча «Зенит» — «Краснодар».