«Барселона» может арендовать Неймара

«Барселона» может взять в аренду бразильского нападающего французского «ПСЖ» Неймара, сообщает Sport.es.

По информации источника, в аренду футболист может отправиться на один сезон. При этом в контракте будет прописана опция выкупа. Клуюы могут решить все официально уже на следующей неделе.

Изначально «Барселона» хотела купить игрока. Но по информации СМИ, «ПСЖ» могу затребовать за этот трансфер €300 млн. Также рассматривался обмен на некоторых игроков каталонского клуба.

Неймар играл за «Барселону» до «ПСЖ». Во Францию он переехал в 2017 году за €222 млн.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе не позволил Неймару принять участие в фотосессии после Суперкубка.