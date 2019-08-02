Александр Емельяненко показал подарок дочери на день рождения

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поблагодарил подписчиков за поздравления с днем рождения, передает РИА «Новости».

2 августа спортсмену исполнилось 38 лет.

«Спасибо большое всем за поздравления и теплые пожелания. Вот этот браслетик мне дочка подарила на день рождения», — сказал боец в видеообращении, опубликованном в инстаграме.

Также Емельяненко поблагодарил дочь за подарок.

«Она сделала его своими руками. Это самый лучший подарок, который я сегодня получил. Спасибо тебе, принцесса», — добавил спортсмен.

Ранее Емельяненко получил контракт Bare Knuckle FC.