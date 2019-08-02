Порье заявил об отсутствии плана на бой с Хабибом

Американский боец UFC Дастин Порье рассказал, как проходит его подготовка к поединку с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, передает MMA Junkie.

Боец рассказал, что четкого плана на поединок у него нет.

«Не могу вспомнить, когда в последний раз у меня был план на бой. Просто не делаю этого. Да, учитываем слабые и сильные стороны соперника, в чем мне надо поднажать, но это не план. Я просто дерусь, чтобы победить.

Люблю начинать постепенно наращивать интенсивность тренировок. На восьминедельной отметке я становлюсь уже более сосредоточенным. Этот метод мне подходит. Мне тяжело дается снижение веса, но это происходит», — заявил Порье.

Бой состоится 7 сентября на турнире в Абу-Даби.

Ранее экс-чемпион UFC назвал главного соперника Хабиба Нурмегомедова.