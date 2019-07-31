«Зенит» и «Барселона» согласовали сумму трансфера Малкома

Петербургский «Зенит» и «Барселона» согласовали сумму перехода нападающего Малкома, передает RMC Sport.

По информации издания, российская команда заплатит за 22-летнего бразильца €40 млн, а также €5 млн в качестве бонусов.

Отмечается, что в течение недели Малком пройдет медобследование, а затем подпишет с сине-бело-голубыми контракт на пять лет.

В сезоне-2018/19 Малком принял участие в 24 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В активе игрока четыре мяча и две передачи.

Ранее сообщалось, что игрок «Барселоны» отказал английскому клубу ради перехода в «Зенит».