«Зенит» и «Барселона» согласовали сумму трансфера Малкома
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Петербургский «Зенит» и «Барселона» согласовали сумму перехода нападающего Малкома, передает RMC Sport.
По информации издания, российская команда заплатит за 22-летнего бразильца €40 млн, а также €5 млн в качестве бонусов.
Отмечается, что в течение недели Малком пройдет медобследование, а затем подпишет с сине-бело-голубыми контракт на пять лет.
В сезоне-2018/19 Малком принял участие в 24 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В активе игрока четыре мяча и две передачи.
Ранее сообщалось, что игрок «Барселоны» отказал английскому клубу ради перехода в «Зенит».