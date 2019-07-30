Александр Самедов завершил карьеру футболиста

Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает «СЭ».

Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.

Вторую половину минувшего сезона полузащитник провел в самарских «Крыльях Советов».

Свою карьеру 35-летний россиянин начал в московском «Спартаке» в 2002 году. В 2005 он перешел в столичный «Локомотив», затем в «Москву» в 2008 году и «Динамо», цвета которого защищал с 2010 по 2012 год.

В 2012 он вернулся в стал «железнодорожников», а в 2017 перешел обратно к красно-белым, в составе которых завоевал титул чемпиона России сезона-2016/17.

«Дорогие друзья» Пришел момент, когда я заканчиваю карьеру футболиста. Я много лет жил, работал и играл, зная, что вы рядом. Я старался сделать все, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом. И моя мечта осуществилась.Спасибо тренерам, медицинским службам, одноклубникам и, конечно же, фанатам. Каждый из вас навсегда в моем сердце! – написал Самедов.

Ранее экс-игрок сборной Украины предложил свои услуги «Ростову».