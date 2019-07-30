Марадона впервые встал на ноги после тяжелой операции

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона впервые встал на ноги после операции на колене, сообщает Sportbox.

У чемпиона мира 1986 года недавно были диагностированы проблемы со здоровьем, в связи с чем врачи посоветовали 58-летнему аргентинцу покинуть пост главного тренера мексиканского «Дорадоса».

«В этот день я иду так, словно мне снова 15 лет. Хочу сказать слова благодарности хирургу и всем тем, кто заботится обо мне в клинике», — так Марадона подписал видео того, как он ходит по клинике, в инстаграме.

Ранее сообщалось, что нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси назвали лучшим игроком всех времен.