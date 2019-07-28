Аршавин ответил Дзюбе на слова о том, что он не разбирается в футболе

Бывший футболист «Зенита», телеэксперт Андрей Аршавин ответил нападающему петербургской команды Артему Дзюбе. Форвард заявил, что экс-игрок не разбирается в футболе.

Это произошло после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» — «Зенит» (0:2). Лучшим игроком встречи был признан голкипер петербургской команды Андрей Лунев.

«Я даже не знаю, что ему ответить. Хорошо, что сегодня лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы еще жестче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю. Мне хочется верить, что я разбираюсь в футболе», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Также Аршавин рассказал, что для того, чтобы Дзюбу выбрали лучшим игроком матча, ему просто нужно быть лучшим.

Ранее Дзюба заявил, что Аршавин в футболе не особо разбирается.