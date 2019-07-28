Призера Игр не выпускают из Южной Кореи из-за обвинений в домогательствах

Венгерскому пловцу Тамашу Кендереши запрещено выезжать из Южной Кореи в течение десяти дней из-за обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает ТАСС.

По информации Reuters, спортсмен был арестован Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

Корейское агентство Yonhap сообщает, что пловца подозревают в домогательствах к 18-летней девушке в клубе.

В сборной Венгрии подтвердили, что Кендереши был допрошен полицией Южной Кореи, а затем отпущен. Спортсмен отрицает вину.

В 2016 году Кендереши стал бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Ранее женская сборная России по водному поло выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в результате трагедии в южнокорейском Кванджу.