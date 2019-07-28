Дисквалифицированный из UFC за допинг россиянин успешно дебютировал в Rizin
Российский боец смешанного стиля Иван Штырков успешно дебютировал в организации Rizin.
На турнире Rizin 17, который прошел в японской Сайтаме, россиянин одержал победу техническим нокаутом над представителем Южной Кореи Хун Кимом.
Для Штыркова эта победа стала 17-й в профессиональной карьере. Контракт с Rizin был подписан в июле 2019 года.
В конце июня Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) разорвал контракт с непобежденным россиянином по причине положительной допинг-пробы.
Ранее спортсмен заявил, что рассчитывает в скором времени подраться за титул.