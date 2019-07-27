В загородном доме игрока «Арсенала» найден труп

В Египте в строящемся загородном доме полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эль-Ненни было обнаружено мертвое тело, передает «Чемпионат.com».

Как сообщает 24.ae, о трупе рассказал правоохранительным органам отец 25-летнего футболиста.

Египетской служба уголовного розыска уже начала расследовать обстоятельства трагедии.

Стоит отметить, что Эль-Нени перешел в «Арсенал» из швейцарского «Базеля» в январе 2016 года.

В сезоне — 2018/2019 полузащитник отыграл лишь восемь матчей в чемпионате Англии и отдал одну голевую передачу.

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