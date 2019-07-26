Госдума отреагировала на допуск России на Игры под своим флагом

Олимпийская чемпионка 2006 года в конькобежном спорте, в данный момент занимающая пост депутата Государственной думы, Светлана Журова высказалась по поводу получения Олимпийским комитетом России (ОКР) официального приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду-2020 в Токио, передает «Чемпионат.com».

По словам бывшей спортсменки, выступление российских спортсменов под нейтральным флагом вызвала в обществе раскол.

«МОК этот накал не нужен, потому что Олимпиада — это примирение и честность. Там не любят давления политиков и стараются быть нейтральными, но, видимо, есть рычаги воздействия и на них, и мы дали повод. Однако сейчас все уже успокоилось. Отчасти, это победа Минспорта и Олимпийского комитета», — заявила Журова.

Она также отметила, что в том случае, если легкоатлеты будут допущены до Игр в полном составе, то в общем зачете сборная России может рассчитывать на большое количество наград.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены выступят на Играх в Токио под своим флагом.