Канадский хоккеист рассказал об отношении к легионерам в России

Канадский хоккеист минского «Динамо» Франсис Паре рассказал, как в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) относятся к иностранным спортсменам, передает «Прессбол».

В России канадец играл в таких клубах, как магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист». Он отметил, что в России к легионерам относятся как к королям.

«Заботятся о том, чтобы им понравился город, чтобы у них остались хорошие воспоминания о стране. Русские чувствительны к тому, что о них думают. В Северной Америке совсем другой подход: не нравится — поезжай домой. Сейчас я в Белоруссии, но в любом случае рад, что остался в КХЛ. Звали вернуться в «Серветт», но в Швейцарии выступать еще не готов. Может, потом», — заявил Паре.

Ранее сообщалось, что оскорбившего Магнитогорск канадца уличили в попытке привлечь к себе внимание.