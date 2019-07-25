Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

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Футболист сборной Германии Месут Озил Футболист сборной Германии Месут Озил
Футболист сборной Германии Месут Озил
РИА Новости

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.

По информации издания, хавбек вместе с одноклубником Зеадом Колашинацем проезжали на иномарке, когда на них напали вооруженные ножами люди на скутерах. Озил выскочил из транспортного средства и побежал за помощью в находящийся рядом ресторан, а босниец в это время вступил в потасовку со злоумышленниками.

Прибывшие на помощь сотрудники заведения помогли футболистам отбиться от нападавших. Отмечается, что игроки не пострадали.

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