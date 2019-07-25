Соперник погибшего боксера Дадашева отказался от гонорара за бой
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Пуэрториканский боксер Сабриэль Матиас отказался от гонорара за бой против россиянина Максима Дадашева за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), сообщает Boxing News 24.
Как отметил представитель спортсмена, гонорар за поединок должен был составить $75 тыс.
Дадашев скончался 23 июля от отека мозга, полученного в поединке против Матиаса. После госпитализации россиянину была проведена трепанация черепа, однако спасти спортсмена не удалось.
Ранее сообщалось, что Дадашев пережил инсульт во время поединка.