Отговаривавший Дадашева биться тренер находится в отчаянии

Джеймс Бадди Макгирт, тренировавший более 15 чемпионов мира, а также российского боксера Максима Дадашева, прокомментировал смерть своего подопечного, передает ТАСС.

«Ужасно себя чувствую, я в полном отчаянии после этой новости, сожалею ему и соболезную его семье. Он был отличным боксером, мне хотелось бы иметь двух таких же боксеров, как он, Максим был лучшим, он был потрясающим человеком и трудолюбивым спортсменом. Мы все будем по нему скучать», — сказал специалист.

«Впредь боксерам нужно быть намного строже с медицинскими тестами, обследованиями, которые они проходят, спортсменам следует внимательнее относиться к этому», — добавил американец.

Дадашев скончался 23 июля в результате травм, полученных в поединке за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. По завершении 11 раунда Макгирт принял решение остановить поединок, так как видел, что российский спортсмен получает слишком много ударов.

Ранее сообщалось, что менеджер Лебедева Андрей Рябинский призвал никого не винить в смерти Дадашева.