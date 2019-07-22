Стал известен соперник московского «Спартака» в Лиге Европы

Московский «Спартак» узнал своего соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Им стал швейцарский «Тун». В сезоне-2005/06 «Тун» принимал участие в розыгрыше Лиге чемпионов.

Москвичи попали в турнир заняв пятое место в предыдущем розыгрыше Российской премьер-лиги. В прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы красно-белые выбыли, заняв последнее место в группе.

В нынешнее межсезонье команда Олега Кононова усилилась бывшим полузащитником тульского «Арсенала» Ризиуаном Мирзовым и экс-форвардом итальянской «Ромы» Эсекьелем Понсе.

Ранее сообщалось, что Антонио Апостолопулос, агент нападающего немецкого «Штутгарта» Анастасиоса Дониса, не подтвердил интерес к его игроку со стороны московского «Спартака».