РПЛ продолжит проверку в связи с инцидентом на матче «Ростов» — «Спартак»

Российская премьер-лига (РПЛ) будет дальше проводить проверку инцидента, произошедшего с болельщиками на матче второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак», передает ТАСС.

Болельщиков московской команды долгое время после встречи (2:2) удерживали на трибуне, из-за чего произошла стычка с представителями ОМОНа.

Фанаты смогли покинуть стадион только спустя 45 минут после концовки встречи.

«В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, связанными с инцидентом после матча второго тура РПЛ «Ростов» — «Спартак», проверка, проводимая лигой, будет продолжена. По итогам разбирательства премьер-лига даст оценку случившемуся», — сказано в заявлении пресс-службы РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Ростов» потребовал отстранения арбитра матча со «Спартаком».