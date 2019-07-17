Фанат «Динамо» сломал нос полицейскому

После матча 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо» было задержано несколько болельщиков, сообщает «Чемпионат.com».

Одному из задержанных грозит до восьми лет тюрьмы. Остальных отпустили.

Фанату вменяют умышленное причинение вреда здоровью полицейских. Как заявляет находящийся под стражей болельщик, он защищал сына, которого избивали сотрудники правоохранительных органов. В результате потасовки, фанат «Динамо» сломал нос одному из полицейских.

Ожидается, что болельщику грозит 8 лет тюрьмы.

Матч 1-го тура чемпионата России завершился ничьей со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что «Сочи» подписал контракт с игроком сборной России.