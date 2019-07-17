В УФСИН высказались о содержании Кокорина и Мамаева в штрафном изоляторе

Пресс-служба УФСИН Белгородской области прокомментировала слова начальника ИК-4 УФСИН Сергей Плясов, заявившего, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся в штрафном изоляторе.

«За время нахождения в исправительном учреждении указанные осужденные в штрафной изолятор не водворялись», — приводит слова представителя УФСИН Белгородской области Sport24.

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

В настоящее время Кокорин и Мамаев отбывают наказание в колонии в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что видео матча Кокорина и Мамаева в колонии появилось в Сети.