Украинский вратарь «Реала» может перейти в «Бетис»

Украинский голкипер Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», может перейти на правах аренды в «Бетис», сообщает Marca.

По информации издания, 20-летний футболист скорее всего покинет расположение королевского клуба к следующему сезону. Такое решение было принято после того, как стало ясно, что в команде остаются конкуренты украинца - возрастной Кейлор Навас и молодой Люка Зидан. Таким образом, игрок мог бы рассчитывать лишь на позицию третьего номера, которая не устраивает ни его, ни руководство клуба.

Напомним, что предыдущий сезон Лунин тоже провел в аренде, выйдя на поле за «Леганес» всего в пяти официальных матчах.

Третьим вратарем Реала в следующем сезоне предположительно станет Диего Алтубе.

Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может стать футболистом столичного «Атлетико».