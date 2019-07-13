Россия победила Украину

Мужская сборная России по регби-7 обыграла команду Украины в последнем матче группового этапа отборочного турнира к Олимпийским играм 2020 года в Токио, передает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 40:7 в пользу российских спортсменов. Ранее сборная России проиграла Испании (0:47) и Ирландии (14:56).

В плей-офф выйдут две по две первые команды из каждой группы, а также две лучшие сборные, которые займут третьи места.

Сборная России набрала пять очков и занимает третье место в группе B.

Ранее председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев рассказал о ситуации с товарищеским матчем против сборной Грузии.