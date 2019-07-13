Тренеру сборной России запретили въезд в США

Тренеру сборной России по борьбе Дзамболату Тедееву отказались продлевать американскую визу, сообщает ТАСС.

Он считает, что это произошло из-за того, что он недавно заступился за покойную мать президента России Владимира Путина.

Тедеев ответил на нецензурную речь в адрес Путина журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габуния, который упомянул покойных родителей президента.

Тренер сборной России сказал, что Габуния поступил как негодяй и за свои слова ему придется ответить.

Ранее Зеленский выразил суть разговора с Путиным в одной фразе.