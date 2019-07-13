Тренеру сборной России запретили въезд в США

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Тренеру сборной России по борьбе Дзамболату Тедееву отказались продлевать американскую визу, сообщает ТАСС.

Он считает, что это произошло из-за того, что он недавно заступился за покойную мать президента России Владимира Путина.

Тедеев ответил на нецензурную речь в адрес Путина журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габуния, который упомянул покойных родителей президента.

Тренер сборной России сказал, что Габуния поступил как негодяй и за свои слова ему придется ответить.

Ранее Зеленский выразил суть разговора с Путиным в одной фразе.