Хави: в будущем хотел бы тренировать «Барселону»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Хави рассказал о своем желании в будущем возглавить команду сине-гранатовых, сообщает Mundo Deportivo.

39-летний игрок заявил, что пока не готов к столь серьезному шагу в своей карьере.

«Я бы хотел тренировать «Барсу», но пока еще не чувствую себя достаточно подготовленным к этому», — сказал Хави.

Испанский полузащитник является воспитанником каталонского клуба. Всю европейскую карьеру испанец провел в родной команде. После победы в чемпионате и кубке Испании, а также триумфа в Лиге чемпионов, в 2015 году именитый игрок перебрался в катарский «Аль-Садд», который возглавил этим летом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует заплатить отступные за Антуана Гризманна 12 июля.