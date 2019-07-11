Форвард «Эвертона» не хочет менять Турцию на Россию

Форвард ливерпульского «Эвертона» Анри Чуквуемека Оникуру не хочет покидать Турцию, сообщает Ajansspor.

В данный момент футболист выступает на правах аренды за турецкий «Галатасарай».

Сообщалось, что московский ЦСКА обсуждает с англичанами возможность подписания нападающего.

«Я даже не думаю о России. Знаю, что «Эвертон» хочет отправить меня туда в аренду на сезон, а я хочу, чтобы меня оставили здесь, в «Галатасарае», который выступает в Лиге чемпионов», — заявил игрок.

В завершившемся сезоне 22-летний форвард принял участие в 31 матче турецкой Суперлиги, став автором 14 голов. В составе «Галатасарая» он стал чемпионом страны.

Контракт Оникуру с «Эвертоном» истекает летом 2022 года.

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