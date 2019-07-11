Смолов объяснил отказ от алкоголя

Форвард московского «Локомотива» Федор Смолов рассказал, почему отказался от алкоголя в прошлом сезоне, передает «Чемпионат.com».

По его словам, он это делает не в первый раз.

«Я отказался от алкоголя не на весь сезон. Только с февраля не выпивал. Может, для ребят из «Локо» это и в новинку, но игроки «Краснодара» и «Урала» знают, что я часть не пью в течение сезона. Просто внутри меня что-то сказало, что до следующего отпуска я пить не могу», — заявил футболист.

В составе столичной команды нападающий выступает с 2018 года. До этого он защищал цвета московского «Динамо», голландского «Фейеноорда», махачкалинского «Анжи», екатеринбургского «Урала» и «Краснодара».

Ранее Смолов рассказал о совместной фотографии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.