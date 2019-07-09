Адвокат Мамаева рассказал о проблемах в колонии

Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о первом дне клиента в колонии общего режима, передает телеканал «360».

По словам правозащитника, он посетит футболиста либо в конце этой недели, либо в начале следующей. Он также отметил, что Мамаев и еще один фигурант дела, игрок петербургского «Зенита» Александр Кокорин, попросили прислать им еду и некоторые бытовые предметы первой необходимости.

Дело в том, что пересыльная тюрьма сильно отличается от СИЗО, в котором они до этого находились. Там у них была возможность заказывать ту же воду. В колонии же таких возможностей нет. Так что ребята попросили предать каких-нибудь продуктов и вещей первой необходимости», — заявил Бушманов.

Он также отметил, что пока не может рассказать каких-то подробностей о содержании футболистов в тюрьме, так как их пока держат на карантине.

«Все подробности я смогу узнать и уточнить по приезде в колонию», — сказал адвокат.

Ранее адвокат Кирилла Кокорина раскрыл подробности нахождения его клиента.