Игрок сборной Украины: если поеду в Россию — буду предателем

Хавбек сборной Украины U20 и «Земплина» Данила Бескоровайный поделился мнением о политической обстановке между его страной и Россией, передает «Футбол».

По словам игрока, он старается разделять спорт и политику, однако если бы клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) предложил соглашение, он бы отказался.

«Если бы клуб РПЛ предложил мне контракт, я бы, скорее всего, отказался. Я люблю свою страну. Но все же это не должно касаться спорта. Он должен быть вне политики. Почему наши певцы едут в Россию, их исполнители – на Украину, но стоит футболисту уехать в Россию, как поднимается ураган недовольства?» — возмутился полузащитник.

Он заявил, что натянутые отношения соседствующих стран — дело рук политиков.

«Моя бабушка в России живет. Она уже старенькая и часто просит ее навестить. А я не могу. Разве это нормально? Понимаете, если пересеку границу, я же стану здесь предателем», – заявил Бескоровайный

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