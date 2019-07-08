Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Уимблдона

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертьфинал турнира Уимблдон, сообщает РИА «Новости».

В матче четвертого круга американская спортсменка одолела представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро.

Встреча, которая продолжалась чуть больше часа, завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.

За выход в полуфинал Уильямс сразится с еще одной представительницей США Элисон Риске. Она в матче четвертого круга обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти.

Ранее сообщалось, что чешская теннисистка Стрыцова пробилась в четвертьфинал Уимблдона.